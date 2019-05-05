Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети

Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Их опубликовала газета Rodong Sinmun.

На фотографиях видно, как лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за всем происходящим через бинокль. Также запечатлен момент запуска ракеты малой дальности.

Подчеркивается, что учения проводились, чтобы «отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность» Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Затем в Сеуле уточнили, сколько ракет запустила КНДР.

Также КНДР подтвердила запуск ракет.