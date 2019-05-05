Хуливший Россию министр ругал Терезу Мэй за диабет, пишет Sunday Times

Экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон мог быть уволен из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, Уильямсон заявлял о неспособности Мэй управлять страной из-за диабета. Хотя экс-министр и не говорил этого премьеру лично, Мэй было известно о его словах, пишет газета.

При этом отмечается, что Уильямсон категорически отрицал факт подобных высказываний о здоровье британского премьер-министра.

1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона. Официальной причиной была названа утечка секретной информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

В 2018 году Уильямсон посоветовал России «заткнуться» в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.