Число запущенных из Газы ракет назвали в Израиле

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Не менее 250 ракет было запущено в направлении Израиля из Газы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в ответ израильские военные нанесли удары по 120 военным объектам палестинских радикалов. В частности, были поражены тренировочные базы, оружейные цеха, прорытый боевиками тоннель, база морских сил и здание штаба военной разведки исламистского движения ХАМАС.

По подсчетам израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.

Ранее сообщалось, что Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа.