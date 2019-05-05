Число запущенных из Газы ракет назвали в Израиле
Не менее 250 ракет было запущено в направлении Израиля из Газы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Отмечается, что в ответ израильские военные нанесли удары по 120 военным объектам палестинских радикалов. В частности, были поражены тренировочные базы, оружейные цеха, прорытый боевиками тоннель, база морских сил и здание штаба военной разведки исламистского движения ХАМАС.
По подсчетам израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.
Ранее сообщалось, что Израиль начал атаку объектов радикалов в секторе Газа.