США сделали Турции «позитивное» предложение по Patriot

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Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон сделал Анкаре «более позитивное» предложение по возможной закупке зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новое предложение США содержит позиции, о которых Турция просила изначально.

Он также добавил, что Анкара намерена не только покупать, но и производить собственные ЗРК.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек «провал» программе F-35 в случае исключения из нее Анкары.