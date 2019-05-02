Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, в Балтийское море вошел датский фрегат «Тетис» в сопровождении минных тральщиков военно-морских сил Норвегии, Бельгии, Германии и Нидерландов.
По информации ресурса, корабли вошли в Балтийское море через пролив Эресунн и в настоящее время находятся недалеко от датского острова Борнхольм.
Ранее сообщалось, что корабли НАТО вошли в польскую Гдыню.