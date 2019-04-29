Пентагон уточнил планы по наращиванию войск в Польше
Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что окончательное решение о расширении военного контингента США в Польше еще не достигнуто. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящий момент продолжаются «дискуссии» ведомства с польской стороной.
«Мы предоставим больше информации, когда будет достигнуто окончательное соглашение», — сказал Пэхон.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения объявил о принятии решения об увеличении войск США в стране.