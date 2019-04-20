Число жертв конфликта в Ливии возросло до 220 человек

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Число погибших в результате боевых действий в районе столицы Ливии Триполи возросло до 220 человек. Об этом сообщается в твиттере местного подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, еще 1066 человек получили ранения.

«Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети», — уточнили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что ООН выделила $2 млн для помощи пострадавшим в Ливии.

4 апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар объявил о начале похода на Триполи.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически установилось двоевластие. Западную часть страны контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.