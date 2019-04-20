Число жертв конфликта в Ливии возросло до 220 человек
Число погибших в результате боевых действий в районе столицы Ливии Триполи возросло до 220 человек. Об этом сообщается в твиттере местного подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается, еще 1066 человек получили ранения.
«Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети», — уточнили в ВОЗ.
Ранее сообщалось, что ООН выделила $2 млн для помощи пострадавшим в Ливии.
4 апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар объявил о начале похода на Триполи.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически установилось двоевластие. Западную часть страны контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.