О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

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Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики предприняли попытку проникнуть на территорию ДНР.

Он также добавил, что при атаке погибли четверо военных ВСУ и еще пять солдат пострадали.

Безсонов подчеркнул, что действия украинских военнослужащих были направлены на срыв второго тура выборов президента Украины.

Ранее стало известно о нападении солдата ВСУ на сослуживцев.