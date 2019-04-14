Местного лидера ИГ на Филиппинах убили

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Власти Филиппин подтвердили ликвидацию одного из лидеров местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) — экстремистской группировки «Мауте» Абу Дара. Об этом сообщает The Straits Times.

Как отмечается, эту информацию подтвердил министр обороны страны Делфин Лорензана, ссылаясь на результаты ДНК теста.

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Уточняется, что Дар мог быть последним из лидеров местной террористической организации.

«Подтверждено — это останки Абу Дара. На настоящий момент у его группировки нет лидера», — отметил Лорензана.

Ранее сообщалось, что террористов ИГ ликвидировали в Тюмени.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.