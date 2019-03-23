Киев намерен учредить день памяти жертв «российско-украинской войны»
На Украине собираются учредить день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, члены семей погибших должны будут решить относительно конкретной даты.
Как отмечается, в каждой области среди родственников погибших проведут анкетирование. После этого данные опросов передадут властям.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, закрепляющий в качестве воинского приветствия националистский лозунг «Слава Украине!».