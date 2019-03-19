Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия. Об этом сообщает НСН.
«Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы США неповадно было мявкать», — сказал Сивков.
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По его словам, так Россия может ответить на возможный выход США из моратория по испытанию ядерного оружия.
Он также добавил, что обвинения США в адрес России по нарушению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются «информационным флером».
Ранее сообщалось, что в США не исключили переговоров с Россией по разоружению.