Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия. Об этом сообщает НСН.

«Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы США неповадно было мявкать», — сказал Сивков.

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По его словам, так Россия может ответить на возможный выход США из моратория по испытанию ядерного оружия.

Он также добавил, что обвинения США в адрес России по нарушению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются «информационным флером».

Ранее сообщалось, что в США не исключили переговоров с Россией по разоружению.