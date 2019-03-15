США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

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Великобритания, Германия, США и Франция не планируют оказывать помощь в восстановлении Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявлении стран.

По данным агентства, эти страны не намерены помогать в восстановлении САР, пока там не начнется «настоящее политическое урегулирование».

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Как отмечается, Британия, США, ФРГ и Франция намерены добиться «справедливости и примирения» для сирийского народа.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил об экономической блокаде страны.