Стало известно, сколько россиян решились на кулинарные эксперименты в Новый год

Пятая часть опрошенных россиян сделает салаты по рецептам из соцсетей в Новый год

Пятая часть опрошенных россиян согласна подать к новогоднему столу салаты по мотивам модных рецептов из социальных сетей. Треть россиян готова приготовить оливье с авокадо, копченой курицей и без майонеза, но для подстраховки все равно поставит на стол и классическую версию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый пятый рисковать не хочет и согласен попробовать кулинарные эксперименты только в гостях. Пятая часть категорически против современных прочтений традиционных блюд.

Основной причиной приготовления необычных блюд к Новому году стала скука от привычных вкусов и желание разнообразия (32%). Помимо этого, многих опрошенных привлекает более легкий и сбалансированный состав альтернативных рецептов (31%).

Основной источник вдохновения для кулинарных экспериментов — социальные сети (58%). Чуть меньшей популярностью пользуются тематические сайты с рецептами (37%). Замыкают тройку лидеров по необычным блюдам советы от друзей и родственников (24%). Хотя красивые фотографии в интернете могут мотивировать на приготовление новых блюд, для большинства респондентов внешний вид еды не является приоритетом. Около 58% опрошенных стараются подать блюдо красиво, однако вкус считают более важным параметром. Еще 37% вовсе не обращают внимания на «пригодность» блюд для социальных сетей.

По данным опроса, почти половина россиян (48%) возвращается к проверенной временем классике после того, как попробует подать к столу трендовые блюда. Всего 18% отметили, что модные рецепты стали для них новой ежегодной традицией. При этом рекомендации по снижению калорийности традиционных новогодних блюд пока редко находят применение на практике. Например, замену майонеза на греческий йогурт или сметану используют лишь 5% россиян.

Главным новогодним угощением россияне ожидаемо считают оливье (79%). Вслед за ним в рейтинге идут сельдь под шубой (69%), крабовый салат (38%) и мимоза (23%). При этом респонденты подчеркнули, что эти блюда — не просто часть праздничного стола, а важная эмоциональная составляющая Нового года. Для 41% классические салаты олицетворяют вкус детства, а у 38% просто не будет праздничного настроения без них.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали, что подарят близким на Новый год.