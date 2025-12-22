На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России за ночь сбили 41 украинский дрон

Минобороны сообщило о перехвате 41 беспилотника за ночь над регионами России
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 41 беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 21 декабря до 7:00 22 декабря. В частности, с 23:30 до 7:00 мск были сбиты шесть дронов: три — над территорией Краснодарского края, два — над акваторией Черного моря и один — над Брянской областью.

21 декабря сообщалось, что в поселке Волна в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден трубопровод на одном из терминалов.

Утром 21 декабря Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили всего три украинских БПЛА над российскими регионами. В ведомстве пояснили, что два дрона были уничтожены над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбили в небе над Ростовской областью.

Ранее на Кубани БПЛА повредили два причала и два судна.

