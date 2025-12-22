На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

DefenseRomania: в Румынии откроют центр НАТО для поставок оружия на Украину
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники на Украину. Об этом сообщает defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией Альянса по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера.

Отмечается, что создание нового логистического центра должно обеспечить дополнительный поток поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга Североатлантического альянса и разгрузку первого хаба в польском Жешуве.

Келлер уточнил, что новый хаб будет находиться под прямым командованием НАТО и заниматься обработкой запросов на артиллерию, систем противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

В конце октября ТАСС писал, что Румыния совместно с США запустила производство двух типов беспилотных летательных аппаратов в городе Брашов. Всего на заводе будут выпускаться семь типов военных дронов, прототипы уже находятся в разработке.

Ранее в России обвинили ЕС и НАТО в готовности поставить мир на грань третьей мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами