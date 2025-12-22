НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

DefenseRomania: в Румынии откроют центр НАТО для поставок оружия на Украину

НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники на Украину. Об этом сообщает defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией Альянса по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера.

Отмечается, что создание нового логистического центра должно обеспечить дополнительный поток поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга Североатлантического альянса и разгрузку первого хаба в польском Жешуве.

Келлер уточнил, что новый хаб будет находиться под прямым командованием НАТО и заниматься обработкой запросов на артиллерию, систем противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

В конце октября ТАСС писал, что Румыния совместно с США запустила производство двух типов беспилотных летательных аппаратов в городе Брашов. Всего на заводе будут выпускаться семь типов военных дронов, прототипы уже находятся в разработке.

Ранее в России обвинили ЕС и НАТО в готовности поставить мир на грань третьей мировой войны.