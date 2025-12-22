В России нашли способ, как получать на 440 кг больше пшеницы с гектара без химии

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали биопрепараты на основе почвенных бактерий, которые позволяют увеличить урожайность яровой пшеницы без использования химических стимуляторов. Полевые испытания показали прибавку урожая на 12%, что составило дополнительные 440 килограммов зерна с гектара, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

В основе биопрепаратов — бактерии рода Bacillus, которые естественным образом живут в почве рядом с корнями растений и помогают им развиваться. Ученые выделили два перспективных штамма из почвы пшеничных полей в агроэкосистемах Татарстана, проверили их действие в лабораторных условиях, а затем начали полевые испытания.

«Эти бактерии помогают растениям усваивать питательные вещества из почвы и стимулируют их рост за счет выработки специальных веществ — фитогормонов. Они выделяют органические кислоты и ферменты, которые делают фосфор и азот более доступными для корней, а также синтезируют вещества, захватывающие железо, что особенно важно при его дефиците в почве», — объяснил заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Марат Амиров.

Биопрепараты начинали работать с самых ранних стадий развития растений. Обработанные семена давали всходы с более развитой корневой системой и крепкими стеблями, что позволяло растениям эффективнее использовать почвенные ресурсы. Выживаемость всходов при использовании биопрепаратов также повысилась почти на 3%, что важно для формирования густого продуктивного стеблестоя.

Биопрепараты улучшили не только количество, но и качество урожая. Содержание клейковины в зерне — главный показатель для хлебопечения — выросло с 36 до 37,5%, что делает зерно более ценным для переработчиков и повышает его товарную стоимость.

«Бактерии защищают пшеницу от болезней, производя природные антибиотики и ферменты, которые разрушают клеточные стенки патогенных грибов. Кроме того, они помогают растениям справляться с засухой, перепадами температур и недостатком питательных веществ в почве. В условиях меняющегося климата эта функция становится особенно ценной», — добавил Амиров.

Биопрепараты на основе бактерий Bacillus безопасны для человека, животных и окружающей среды, при этом работают избирательно, не нарушая природный баланс. Сейчас исследователи продолжают работу по изучению действия биопрепаратов на другие сельскохозяйственные культуры.

