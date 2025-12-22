В Москве взорвался автомобиль на парковке

На парковке в Москве взорвался автомобиль, в результате чего пострадал как минимум один человек. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, взрыв произошел утром около 6:50 в районе Орехово-Борисово. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

Предварительно сообщается, что пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию.

Очевидцы вызвали спасателей. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого в Москве задержали водителя, который перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля. Подозрительную машину остановили неподалеку от института ГосНИИП. Полицейские сразу заподозрили неладное из-за странного и нервозного поведения шофера. Попросили открыть багажник, а внутри оказалось взрывное устройство.

