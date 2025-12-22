На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели пытаются вытащить водителя из взорвавшегося в Москве автомобиля

Спасатели эвакуируют водителя из автомобиля, взорвавшегося на парковке в Москве
Из автомобиля, который взорвался сегодня утром в Москве на парковке, спасатели пытаются вытащить человека. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, медики осматривают водителя Kia Sorento, находящегося внутри автомобиля. Его состояние оценивается как тяжелое. Что именно взорвалось, сейчас устанавливают специалисты, но судя по разрушениям, объект находился в передней части автомобиля, отмечает издание.

До этого стало известно, что на парковке в Москве взорвался автомобиль, в результате чего пострадал как минимум один человек.

По данным издания, взрыв произошел утром около 6:50 в районе Орехово-Борисово. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе.

