Буякевич назвал последствия выхода США из ОБСЕ

Буякевич: выход США из ОБСЕ будет означать распад организации
Нина Зотина/РИА Новости

США пересматривают формат своего участия в ОБСЕ. Выход из этой организации будет означать ее конец. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Дипломат пояснил, что площадка ОБСЕ рассматривается Москвой как возможность диалога с теми странами, с кем на данный момент у нее есть серьезный социальный, военный или политический конфликт. Он отметил, что «аппетит» для участия в Организации у западных стран постепенно сокращается.

«Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в Госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации — примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы», — сказал Буякевич.

Дипломат уверен, что такими требованиями они «душат» организацию, что приведет ОБСЕ к ее концу.

21 декабря Буякевич отметил, что коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России принять условия капитуляции и «ничего больше», поэтому мира она не хочет.

По его словам, сейчас на заседаниях по вопросам европейской безопасности связанные с украинским кризисом темы модерирует Лондон. И звучат там исключительно слова о необходимости увеличить военную поддержку Киеву.

При этом «никакого разговора о прекращении огня» не ведется, подчеркнул дипломат.

Ранее Путин заявил, что Россия видит сигналы Украины к диалогу.

