Украинский боец сдался в плен к воевавшему на стороне России брату

Москалькова рассказала о военнослужащем ВСУ, сдавшемся в плен к брату-россиянину
Павел Лисицын/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об украинском военнослужащем, сдавшемся в плен к воевавшему на стороне Вооруженных сил (ВСУ) РФ брату после беседы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, к ней обратилась мать двух сыновей, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ВС РФ. Подобное произошло в связи с тем, что ранее их семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала российской специальной военной операции, но один из сыновей остался ухаживать за тяжело больной бабушкой на украинской стороне.

Сотрудники украинского военного комиссариата отправили молодого человека на фронт. Два брата столкнулись на поле боя, и воевавший на стороне ВСУ сдался в российский плен после продолжительной беседы с родственником.

Москалькова передала бойцу письмо от матери, а ей — весточку от другого сына. По словам бойца, его брат понял, «где правда и справедливость, и почему все это случилось».

Ранее украинский пленный сообщил о сдаче в плен целого взвода ВСУ.

