Российские войска у Андреевки в Сумской области подбили танк Leopard 2

Российские бойцы в Сумской области сорвали выдвижение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили танк Leopard 2. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, комплексным огневым поражением у населенного пункта Андреевка была сорвана попытка выдвижения боевой группы специальной роты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Кроме того, был уничтожен танк Leopard 2 производства ФРГ.

21 декабря сообщалось, что российские военнослужащие группы «Центр» уничтожили танки Abrams и Leopard 2.

29 сентября стало известно, что командир российского танка Т-72Б3М с позывным «Уголек» вышел в бой один на один с немецким танком Leopard Вооруженных сил Украины в Запорожской области и одержал победу. Leopard противника был уничтожен вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что разбитая в зоне СВО техника ВСУ может принести России миллиарды.