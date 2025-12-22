На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области уничтожили танк Leopard 2 ВСУ

Российские войска у Андреевки в Сумской области подбили танк Leopard 2
true
true
true
close
Global Look Press

Российские бойцы в Сумской области сорвали выдвижение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили танк Leopard 2. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, комплексным огневым поражением у населенного пункта Андреевка была сорвана попытка выдвижения боевой группы специальной роты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Кроме того, был уничтожен танк Leopard 2 производства ФРГ.

21 декабря сообщалось, что российские военнослужащие группы «Центр» уничтожили танки Abrams и Leopard 2.

29 сентября стало известно, что командир российского танка Т-72Б3М с позывным «Уголек» вышел в бой один на один с немецким танком Leopard Вооруженных сил Украины в Запорожской области и одержал победу. Leopard противника был уничтожен вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что разбитая в зоне СВО техника ВСУ может принести России миллиарды.

