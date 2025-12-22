В Норильске брошенный матерью младенец не выжил после пяти дней голодания

В Норильске женщина на несколько суток оставила четверых детей без присмотра и еды, в результате чего пятимесячный ребенок не выжил. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, женщина проживала в квартире на улице Бегичева вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. Она ушла к знакомому и с 14 по 17 декабря 2025 не появлялась дома, оставив детей без еды и должного ухода.

Следователи установили, что из-за длительного голодания младенец 17 декабря перестал подавать признаки жизни от истощения. Во время осмотра квартиры было зафиксировано отсутствие продуктов питания в холодильнике.

Двух младших девочек госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Старшую дочь поместили в социальный приют. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемую заключили под стражу.

До этого стало известно о другой нерадивой матери из Свердловской области, которая истязала маленького сына. Как было установлено, в ноябре 2023 года женщина приобрела в магазине цепь и два навесных замка. Дома она обмотала один конец металлической цепи вокруг шеи ребенка, а второй зафиксировала на чугунной батарее с помощью замка, затем мать покинула квартиру, лишив сына свободы передвижения.

