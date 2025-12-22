На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Администрация США решила заменить почти 30 послов

AP: США отзывают 29 глав дипмиссий, назначенных при Байдене
true
true
true
close
Emily Elconin/Reuters

Администрация США собирается отозвать 29 руководителей дипломатических миссий за рубежом. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента.

По их данным, дипломатов уведомили на прошлой неделе о том, что их полномочия истекают в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период работы администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Источники агентства уточнили, что отзываемые главы дипмиссий не лишаются мест на дипломатической службе. При желании они смогут вернуться в Вашингтон и занять другие должности.

В Госдепартаменте не стали называть точное число послов, однако пояснили, что подобные кадровые изменения являются стандартной практикой для любой администрации. В ведомстве также подчеркнули, что посол считается личным представителем президента, который вправе убедиться, что в соответствующих странах работают дипломаты, продвигающие повестку «Америка прежде всего».

Как отмечает AP, наибольшее число отзывов пришлось на страны Африки — послы будут заменены в 13 государствах, включая Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерию, Руанду, Сенегал, Сомали и Уганду.

На втором месте оказалась Азия, где смена глав дипмиссий затронет шесть стран — Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам.

Кроме того, ротация коснется четырех европейских государств — Армении, Македонии, Черногории и Словакии, двух стран Ближнего Востока — Алжира и Египта, Южной и Центральной Азии — Непала и Шри-Ланки, а также стран Западного полушария — Гватемалы и Суринама.

Ранее Трамп посмеялся в ответ на предложение уволить главу аппарата Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами