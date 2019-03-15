После атаки на Тель-Авив Израиль нанес удары по 100 целям в секторе Газа
Израильские военные атаковали около 100 целей в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.
Как отмечается, эти действия стали ответом на запуск ракет Палестиной по Тель-Авиву.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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Ранее сообщалось, что Израиль ответил на ракетную атаку по Тель-Авиву.
14 марта две ракеты были запущены из сектора Газа в направлении Тель-Авива. Отмечалось, что одну из них удалось перехватить при помощи системы противоракетной обороны.