SCMP: Китай вышел на разработку новых военных технологий

Китай активно наращивает свой арсенал вооружения: от разработок нового огнестрельного оружия до истребителей, тем самым бросая вызов доминированию Соединенных Штатов, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявления оборонных чиновников.

На фоне подготовки к 70-летней годовщине основания Китайской Народной Республики Пекин стремится модернизировать вооруженные силы и повысить боеготовность, пишет издание.

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«Несмотря на то, что китайское оружие обладает усовершенствованными компонентами, долговечностью и надежностью, Китаю не хватает производственных мощностей, которые бы способствовали разработке высококачественного оружия», — сказал Хуан Сьюуин, эксперт по огнестрельному оружию в Народно-освободительной армии.

В материале отмечается, что несмотря на разработку истребителей-невидимок, стране предстоит разработать надежный двигатель. Так, передовые боевые самолеты Китая по-прежнему работают на двигателях, импортированных из России, или произведенных при участии третьей стороны, пишет SCMP. Как отметили китайские эксперты, если в прошлом вооруженные силы КНР перенимали иностранные технологии, то теперь больше усилий прилагается к исследованиям и разработкам.