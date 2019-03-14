Посол РФ оценил шансы на компромисс с США по ДРСМД

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Российский посол в США Анатолий Антонов полагает, что Вашингтон, скорее всего, не пойдет на компромисс по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По его мнению, все решения относительно ДРСМД Соединенные Штаты приняли еще до того, как формально объявили о прекращении участия в договоре.

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«Звучали тезисы многих американских адмиралов, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая. Затем была выдумана сказка о том, что у нас есть какая-то ракета, которая якобы выходит за пределы ДРСМД. Мне кажется, что американцы не пойдут на какие-то компромиссы в этом вопросе», — предположил Антонов.

Он отметил, что Россия и США являются ядерными державами и постоянными членами Совбеза ООН, в связи с чем на них лежит особая ответственность за международную безопасность, и потому «язык ультиматумов» США в данном вопросе вызывает разочарование.

Ранее Антонов рассказал о «мрачных последствиях» выхода США из ДРСМД.