В Госдуме отреагировали на желание Трампа нарастить военный бюджет США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/11754217/upload-RIAN_5503112.HR-pic905-895x505-60172.jpg">

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин дал комментарий после того, как стало известно о намерении президента США Дональда Трампа нарастить военный бюджет США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Швыткин напомнил о выступлении министра обороны России Сергея Шойгу.

Реклама

«Я еще раз утвердился в мысли, что у нас достаточно сил и средств, в том числе разработок на перспективу, которые обеспечат надежную обороноспособность нашей страны», — сказал Швыткин.

Ранее Шойгу отчитался о перевооружении армии России. Позднее президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить военный бюджет США на 2020 год на 4% до $750 млрд.