В Госдуме отреагировали на желание Трампа нарастить военный бюджет США
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин дал комментарий после того, как стало известно о намерении президента США Дональда Трампа нарастить военный бюджет США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Швыткин напомнил о выступлении министра обороны России Сергея Шойгу.
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«Я еще раз утвердился в мысли, что у нас достаточно сил и средств, в том числе разработок на перспективу, которые обеспечат надежную обороноспособность нашей страны», — сказал Швыткин.
Ранее Шойгу отчитался о перевооружении армии России. Позднее президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить военный бюджет США на 2020 год на 4% до $750 млрд.