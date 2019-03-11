Самолет-разведчик США пролетел над Россией
Американский наблюдательный самолет Boeing OC-135B выполнил полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные PlaneRadar.
Отмечается, что полет самолета с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T над Комсомольском-на-Амуре был зафиксирован в 6.20 мск. Также известно, что полет проходил на высоте 10,4 км.
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В 8.40 мск борт переместился в район Читы. Эксперты считают, что американских военных интересуют ракетные бригады, которые размещены в этом регионе.
Ранее сообщалось, что США проведут наблюдательный полет над Россией.