Самолет-разведчик США пролетел над Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12202357/Oc-135_xxl-pic905-895x505-63511.jpg">

Американский наблюдательный самолет Boeing OC-135B выполнил полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные PlaneRadar.

Отмечается, что полет самолета с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T над Комсомольском-на-Амуре был зафиксирован в 6.20 мск. Также известно, что полет проходил на высоте 10,4 км.

Реклама

В 8.40 мск борт переместился в район Читы. Эксперты считают, что американских военных интересуют ракетные бригады, которые размещены в этом регионе.

Ранее сообщалось, что США проведут наблюдательный полет над Россией.