Луценко рассказал о причастности СБУ к коррупционным схемам в «Укроборонпроме»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с точки зрения «человеческой логики» участниками коррупционной схемы в Укроборонпроме могут быть сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и бывший сотрудник «Укроборонпрома» Виталий Жуков, передает УНИАН.

Луценко рассказал, что коррупционная схема хищений в «Укроборонпроме» заключалась в получении необходимых для победы в тендере справок в Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

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По его словам, фирма «Оптимумспецдеталь», которая фигурирует в расследовании о хищениях в оборонном секторе, получала необходимые сведения от «знакомых» в СБУ и НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищения в ОПК.