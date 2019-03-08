Госдеп: Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ

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Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что КНДР уничтожит ракетный полигон Сохэ и допустит туда международных инспекторов. Слова представителя передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое обещание Ким Чен Ын дал во время саммита в Пхеньяне.

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«И отдельно [Ким Чен Ын] заявил о намерении Северной Кореи уничтожить этот объект и допустить туда международных инспекторов», — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ.