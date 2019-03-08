Госдеп: Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ
Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что КНДР уничтожит ракетный полигон Сохэ и допустит туда международных инспекторов. Слова представителя передает РИА «Новости».
Отмечается, что такое обещание Ким Чен Ын дал во время саммита в Пхеньяне.
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«И отдельно [Ким Чен Ын] заявил о намерении Северной Кореи уничтожить этот объект и допустить туда международных инспекторов», — добавил представитель.
Ранее сообщалось, что КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ.