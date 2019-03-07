«Больше лает, чем кусает»: FP оценил сверхзвуковое оружие России

Гиперзвуковое оружие, разрабатываемое в России, «с прицелом на США» может оказаться в итоге тем, что «больше лает, чем кусает», пишет журнал Foreign Policy.

FP отмечает, что после многих лет западных санкций и слабых надежд на экономический рост новейшее гиперзвуковое оружие России отчасти служит целям внутренней повестки российских властей.

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В феврале российский телеведущий Дмитрий Киселев во время передачи «Вести недели» выделил несколько «целей» на территории Соединенных Штатов для уничтожения их с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон». По его подсчетам, «Цирконы» смогут достигнуть «центры принятия решений» в США менее чем за пять минут.

Однако западные СМИ сразу же указали на ошибки в сюжете Киселева: как минимум две из них оказались закрытыми. Среди целей в США, которые Киселев обозначил как «центры принятия решений», оказались, в частности, закрытый в 1998 году тренировочный центр Форт Ритчи в штате Мэриленд и закрытая в 2001 году калифорнийская база ВВС Макклеллан.

Журнал отмечает, что США в настоящее время не в состоянии защититься от новейшего гиперзвукового оружия России. После новостного сюжета о «целях» Циркона американский генерал, командующий cтратегическим командованием США

Джон Хайтен забил тревогу, сообщив конгрессу, что гиперзвуковое оружие России не попадает ни под один договор о ядерном оружии.

Тем не менее, эксперты отмечают, что перспектива нанесения первого удара ядерным оружием чрезвычайно рискованна. Такой шаг повлечет ответный ядерный удар, предупреждают они, поэтому никто в здравом уме не пойдет на такой риск.

Ранее сообщалось, что Пентагон попросил больше денег на гиперзвуковое оружие.