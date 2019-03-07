В Госдуме оценили внесенный в Конгресс США закон о ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/171/12127171/RTX18QVS-pic905-895x505-74718.jpg">

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал внесенный в конгресс законопроект, который запрещает Пентагону тратить бюджетные средства на ракеты, упомянутые в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

Депутат предположил, что в штате Гавайи, представитель которого внесла законопроект, понимают, насколько важно сохранить предусмотренные договором договоренности, поскольку выход США из соглашения может привести к «очередному пику» в гонке вооружений. При этом Морозов выразил сомнение в том, что данный закон будет принят.

Реклама

«Но то, что подобные обсуждения ведутся и то, что есть здравомыслящие люди в конгрессе США...можно оценить как позитивное явление», — сказал Морозов.

Ранее в США внесли закон о запрете использования средств из бюджета на нарушение ДРСМД.