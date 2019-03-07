Путин обсудил с Совбезом усиление иностранной разведдеятельности у границ России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел совещание с российским Совбезом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны.

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«Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации», — сказал Песков.

Ранее появилось видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС США над Балтикой.