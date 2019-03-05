США захотели усилить войска в Европе для «сдерживания» России
Глава европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти заявил о потребности в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, командование уже закладывает в планируемый бюджет расходы на развертывание боевых самолетов четвертого и пятого поколения.
«Мы запрашиваем дополнительный морской потенциал, чтобы увеличить смертоносность нашего оружия в морском аспекте и противостоять российскому потенциалу на море…», — добавил Скапарротти.
Он добавил, что США требуются заранее размещенные силы, улучшение инфраструктуры аэродромов и распределенное базирование, которые позволят американским военным «сдерживать противников и противостоять растущим угрозам в подводной сфере».
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