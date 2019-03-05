Шойгу рассказал о разработке новых военных спутников-разведчиков

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Россия ведет ряд опытно-конструкторских работ по созданию современных военно-космических аппаратов, сообщает РИА «Новости».

По словам Шойгу, их задачей является создание современных спутников, способных предоставлять более точные разведывательные и картографические данные.

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«С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Он напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость ратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.

По словам Шойгу, министерство продолжает заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения.