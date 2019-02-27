Россия, Индия и Китай выступили против военного сценария в Венесуэле

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Глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в формате РИК заявил, что Россия, Индия и Китай выступают против военного решения венесуэльского кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация должна быть урегулирована исключительно венесуэльским народом путем диалога.

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«Мы выступаем против военного решения этой проблемы», — заключил Ван И.

Также представители стран подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Ранее сообщалось, что Куба обвинила США в подготовке военной акции в Венесуэле.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.