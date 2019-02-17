Иран пригрозил Израилю войной
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что риск начала войны с Израилем очень высок. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, действия Израиля и США увеличивают вероятность такого развития событий.
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«Определенно, некоторые люди ищут войны... Израиль», — сказал Зариф.
Дипломат подчеркнул, что риск высок, и он будет только расти, если США и Израиль продолжат «закрывать глаза» на серьезные нарушения международного права.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исправил пост о «войне с Ираном».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.