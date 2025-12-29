Размер шрифта
Рынок акций упал на фоне попытки Украины атаковать резиденцию Путина

Индекс Мосбиржи упал на фоне попытки Украины атаковать резиденцию Путина
«Газета.Ru»

Российский фондовый рынок в понедельник вечером утратил весь дневной рост и перешел в «минус» после заявлений главы МИД Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России на фоне попытки Украины атаковать резиденцию президента в Новгородской области. Об этом свидетельствуют данные »Мосбиржи».

По состоянию на 18:20 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,17%, до 2 750,14 пункта. Еще до заявления Лаврова показатель рос почти на 1%.

Незадолго до этого Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Для атаки Вооруженные силы Украины использовали 91 беспилотник дальнего действия. По словам Лаврова, все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Данных о пострадавших и причиненном ущербе не поступало, уточнил глава МИД РФ.

Лавров пообещал, что действия Киева не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Ранее россиянам назвали самый рискованный механизм инвестирования.

