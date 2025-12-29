Размер шрифта
Мужчина получил тяжелые травмы, когда под ним лопнул унитаз в кафе

NYP: американец требует от ресторана $50 тыс. за сломавшийся под ним унитаз
Житель Флориды подал иск против ресторана, утверждая, что унитаз для инвалидов, которым он воспользовался, «внезапно разбился и рухнул» под ним, пишет New York Post.

Майкл Грин утверждал, что получил «тяжелое телесное повреждение» во время неудачного похода в туалет ресторана Outback Steakhouse. В судебном иске мужчина заявил, что стульчак унитаза в кабинке для инвалидов «внезапно разбился и рухнул», пока он сидел на нем.

Он обвинил ресторан в халатности и неспособности обеспечить «надлежащее закрепление туалета на полу». Майкл также утверждал, что это создает «необоснованно опасное состояние для граждан». Мужчина требует компенсацию в размере $50 тысяч.

Ранее мужчина решил сходить в туалет в салоне, но обнаружил в унитазе свернувшуюся змею. 

