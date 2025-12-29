Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Ушаков: Трампа возмутила «сумасшедшая» попытка Украины атаковать резиденцию Путина

Ушаков: Трамп был шокирован и возмущен попыткой ВСУ атаковать резиденцию Путина 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27529951_rnd_5",
    "video_id": "record::05bd3a02-08f2-4674-a66c-178012d90fec"
}

Президент США Дональд Трамп был возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае. Об этом на брифинге сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина. — прим. ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (Украины. — прим. ред.)», — сказал он.

Ранее 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские силы совершили попытку атаковать государственную резиденцию Путина на Валдае. Лавров подчеркнул, что «безрассудные действия» Украины не останутся без ответа и что Вооруженные силы РФ уже определили цели ответных ударов.

Министр также сказал, что Россия не выйдет из переговорного процесса с США, но с учетом последних событий переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ.

Резиденция президента находится в Новгородской области недалеко от Валдая.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина много потеряет после попытки атаки на резиденцию президента РФ.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+