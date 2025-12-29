Ушаков: Трампа возмутила «сумасшедшая» попытка Украины атаковать резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп был возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае. Об этом на брифинге сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на резиденцию Путина. — прим. ред.), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия (Украины. — прим. ред.)», — сказал он.

Ранее 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские силы совершили попытку атаковать государственную резиденцию Путина на Валдае. Лавров подчеркнул, что «безрассудные действия» Украины не останутся без ответа и что Вооруженные силы РФ уже определили цели ответных ударов.

Министр также сказал, что Россия не выйдет из переговорного процесса с США, но с учетом последних событий переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

В ночь на 29 декабря над территорией России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ.

Резиденция президента находится в Новгородской области недалеко от Валдая.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина много потеряет после попытки атаки на резиденцию президента РФ.