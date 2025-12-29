Стало известно, с кем разговаривал Зеленский по пути из США на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со спецпосланником президента СШа Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом в соцсети X сообщил глава украинской переговорной группы Руслан Умеров.

По его словам, украинская переговорная группа по пути на Украину провела беседу с Уиткоффом, а к разговору присоединился Зеленский.

«Главным моментом является координация дальнейших контактов и шагов. Работа интенсивная и содержательная: мы продолжаем консультироваться и прорабатываем пункты документов практически ежедневно», – отметил Умеров.

Также он добавил, что Украина «поддерживает постоянный контакт с европейскими советниками по нацбезопасности». И украинские переговорщики договорились о дальнейших встречах в ближайшем будущем.

28 декабря президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и встретился во Флориде с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. В итоге американский лидер остался доволен обоими разговорами. Кроме того, 29 декабря Путин и Трамп провели еще один телефонный разговор. Пресс-служба Белого дома назвала его «положительным».

По словам Зеленского, пока что самые спорные вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС остаются неразрешенными.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине.