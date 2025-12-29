Размер шрифта
Максим Галкин спел дуэтом с Монеточкой

Комик Максим Галкин и певица Монеточка исполнили «Ветер перемен»
Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова (признана в РФ иностранным агентом) – настоящее имя) спели дуэтом в новогоднем выпуске телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Монеточка и Галкин исполнили песню Максима Дунаевского на стихи Наума Олева из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» — «Ветер перемен». Номер артистов стал заключающим в новогоднем выпуске. В конце знаменитости выразили уверенность, что «ветер перемен» придет. Они поздравили всех с наступающим 2026 годом.

«Молодцы! Это было чудесно», — заявила Алла Пугачева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала матерью во второй раз — у нее появился сын Петр.

В октябре 2025-го суд в Москве заочно арестовал Монеточку. Решение о выборе меры пресечения было принято с учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры.

Ранее Монеточку оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.

