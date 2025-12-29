В МИД РФ прокомментировали ограничения на передвижение российских дипломатов

Россия ответит на ограничения передвижений российских дипломатов в странах Евросоюза (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Меры уже были объявлены в ЕС, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января. <...> Естественно, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности», — сказал он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что Министерство иностранных дел РФ выработает предложения по ответу на возможный ввод ограничений на перемещения российских дипломатов по странам Евросоюза.

По словам Пескова, РФ обязательно отреагирует на такую недружественную меру, реализовав предложения МИД по ответу европейским странам.

7 октября Financial Times писало, что европейские государства планируют обязать российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран объединения о планах своих поездок, прежде чем покидать пределы страны.

Ранее сообщалось, что Россия вышлет австрийского дипломата.