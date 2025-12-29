Размер шрифта
Экс-главу научно-технического комитета ГРАУ Минобороны осудили на пять лет

Суд приговорил экс-главу комитета ГРАУ МО России Жежука к 5 годам колонии
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд назначил пять лет лишения свободы бывшему руководителю научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ Андрею Жежуку. Об этом пишет РИА Новости.

«Андрею Жежуку назначено пять лет колонии строгого режима с конфискацией 2 миллионов 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Бывший руководитель был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

До этого Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Евгения Долгова к шести годам колонии за взяточничество. Суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.

30 сентября сообщалось, что Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвиняется во взятках на 5 млн рублей.

