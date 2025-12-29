Политик Филиппо: Зеленский на встрече с Трампом был очень раздражен

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом «ерзал, дулся и навязчиво чесал волосы». Это показывает, что он был «очень раздражен». Об этом написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Рядом с явно очень раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется, навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него состоялся «отличный разговор с Путиным, который хочет мира». Тем самым, Трамп развенчивает аферу о «российском заговоре», который помог сфальсифицировать выборы в США», – подчеркнул Филиппо.

По его словам, США сейчас сильно контрастирует с Францией и с ЕС, «где продолжают убеждать общественность в существовании «российской угрозы» у границ», а также в «российском вмешательстве» в выборы.

«Мы отстаём от Соединённых Штатов на 10 лет. Там, за границей, эти выдумки и манипуляции разоблачаются, их авторы раскрываются; эти истории теперь используются только для того, чтобы пугать детей в ночь на Хэллоуин», – написал политик.

По мнению, Филиппо, «французам необходимо знать правду» о том, что «это все ложь, призванная поддерживать страх и иллюзию войны».

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился в Палм-Бич во Флориде с Владимиром Зеленским. Переговоры длились более двух с половиной часов, на них обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Трамп назвал встречу замечательной, а Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом, по словам Зеленского, вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще являются неразрешенными.

