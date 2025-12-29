Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

Во Франции назвали странности в поведении Зеленского на встрече с Трампом

Политик Филиппо: Зеленский на встрече с Трампом был очень раздражен
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом «ерзал, дулся и навязчиво чесал волосы». Это показывает, что он был «очень раздражен». Об этом написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Рядом с явно очень раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется, навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него состоялся «отличный разговор с Путиным, который хочет мира». Тем самым, Трамп развенчивает аферу о «российском заговоре», который помог сфальсифицировать выборы в США», – подчеркнул Филиппо.

По его словам, США сейчас сильно контрастирует с Францией и с ЕС, «где продолжают убеждать общественность в существовании «российской угрозы» у границ», а также в «российском вмешательстве» в выборы.

«Мы отстаём от Соединённых Штатов на 10 лет. Там, за границей, эти выдумки и манипуляции разоблачаются, их авторы раскрываются; эти истории теперь используются только для того, чтобы пугать детей в ночь на Хэллоуин», – написал политик.

По мнению, Филиппо, «французам необходимо знать правду» о том, что «это все ложь, призванная поддерживать страх и иллюзию войны».

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился в Палм-Бич во Флориде с Владимиром Зеленским. Переговоры длились более двух с половиной часов, на них обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Трамп назвал встречу замечательной, а Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом, по словам Зеленского, вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще являются неразрешенными.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530059_rnd_0",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+