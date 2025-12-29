Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной

Федерация шахмат заявила, что не имеет отношения к складу для вещей Долиной

Федерация шахмат России (ФШР) опровергла информацию о причастности своего склада к перевозке вещей Ларисы Долиной. Об этом сообщается в Telegram-канале ФШР.

Федерация шахмат России (ФШР) официально опровергла сообщения о том, что вещи певицы Ларисы Долиной были размещены на принадлежащем ей складе.

Поводом для реакции ФШР стала публикация в телеграм-канале Mash, утверждавшего, что первая партия имущества Долиной в 19 коробках была доставлена на складской объект во дворе здания Федерации на Гоголевском бульваре.

«Указанный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — подчеркнули в шахматной федерации, дистанцируясь от этой ситуации.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, право собственности на которую 16 декабря было признано Верховным судом за Полиной Лурье.

Ранее Долина отказалась съезжать из квартиры до конца года.