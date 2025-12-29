В Госдуме назвали стремлением к эскалации атаку на резиденцию Путина

Попытка Киева атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области — это стремление к эскалации конфликта, которое ухудшает положение Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Киевский режим вновь демонстрирует свое террористическое нутро. Атаками на резиденцию президента неонацисты в том числе стремятся помешать процессу мирного урегулирования. Но Россия стремится к разрешению конфликта, наша страна, в отличие от Украины, в этом заинтересована, поэтому, несмотря на такие дерзкие провокации, остается в переговорном процессе. Переговорная позиция действительно может быть пересмотрена, потому что подобными действиями Киев лишь усложняет собственное положение и вынуждает на ответные действия. В целом эту атаку в разгар переговорного процесса можно оценить как стремление режима Зеленского к эскалации. Это истинное лицо нынешнего руководства Украины, так показательно и громко заявляющего о мире, но на деле продолжающего конфликт», — сказал он.

До этого Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Лавров отметил, что в связи с окончательным переходом Киева к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта. Также глава МИД пообещал, что действия киевских властей не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены Россией.

Лавров также заявил, что эта ситуация не отразится на переговорах с США, и они будут продолжены.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина.