Ушаков: Путин провел 17 контактов с американскими представителями в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в уходящем году российский лидер Владимир Путин провел 17 контактов с американскими представителями.

По словам Ушакова, это включая и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с главой США Дональдом Трампом и шесть встреч с его спецпосланниками.

«О чем это говорит — выводы сделайте сами», — добавил помощник президента России.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп и Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины.

28 декабря российский и американский лидеры уже общались в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

По итогам переговоров с Зеленским Трамп сказал, что «встреча прошла отлично» и что сторонам удалось добиться «значительного прогресса в прекращении конфликта».

Ранее в Кремле ответили на заявление Зеленского о том, что России нужен план Б.