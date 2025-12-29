Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Кремле назвали число контактов Путина с представителями США в 2025 году

Ушаков: Путин провел 17 контактов с американскими представителями в 2025 году
Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в уходящем году российский лидер Владимир Путин провел 17 контактов с американскими представителями.

По словам Ушакова, это включая и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с главой США Дональдом Трампом и шесть встреч с его спецпосланниками.

«О чем это говорит — выводы сделайте сами», — добавил помощник президента России.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп и Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины.

28 декабря российский и американский лидеры уже общались в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

По итогам переговоров с Зеленским Трамп сказал, что «встреча прошла отлично» и что сторонам удалось добиться «значительного прогресса в прекращении конфликта».

Ранее в Кремле ответили на заявление Зеленского о том, что России нужен план Б.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530077_rnd_0",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+