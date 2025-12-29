Размер шрифта
Россия пересмотрит договоренности по Украине из-за атаки на резиденцию Путина

Ушаков: РФ пересмотрит позицию по договоренностям из-за атаки на резиденцию Путина
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия пересмотрит позицию по ряду договоренностей из-за атаки на резиденцию Путина. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

«Это повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал Трамп, слава богу не давала «томагавки»», — сказал он.

Ушаков добавил, что Россия будет и дальше работать по достижению мира. Москва также пересмотрит часть уже достигнутых договоренностей.

По словам Ушакова, президент США Дональд Трамп был возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию президента.

28 декабря состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они разговаривали более часа. Ушаков добавил, что оба лидера выразили заинтересованность в мирном и долговременном урегулировании конфликта на Украине.

Трамп позвонил российскому коллеге перед встречей с президентом республики Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным.

Ранее Путин принял предложение Трампа по формату работы над урегулированием на Украине.

