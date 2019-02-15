Спецназ США и Японии провел совместные учения

Подразделения спецназа сухопутных сил Японии и морской пехоты США провели совместные учения на военном полигоне у города Такамацу в центре главного японского острова Хонсю, передает ТАСС.

В ходе учений была отработана скрытная высадка воздушного десанта и последующее ведение боя в городских условиях.

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Подразделения американского и японского спецназа во время учений совместно подавили сопротивление условного противника, который, по сценарию, оборудовал позиции в одном из кварталов захваченного города.

Ранее элитные силы Японии и США провели совместные учения в январе.